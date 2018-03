Lyon : les 5 agresseurs de la Croix-Rousse mis en examen

Âgés de 18 à 23 ans, les cinq individus sont soupçonnés de cinq vols avec violence sous la menace d'un couteau, dont quatre à la Croix-Rousse ou dans les pentes.

©Tim Douet

Armés d'un couteau, ils extorquaient les passants. Cinq jeunes, âgés de 18 à 23 ans ont été mis en examen ce mercredi, pour des soupçons de vol avec violence et sous la menace d'un couteau, indique Le Progrès. Les 6 et 11 janvier dernier ils avaient retiré plus de 600 euros avec des cartes volés, après avoir frappé leur propriétaire, rue de Belfort et place du Commandant Arnaud.

Bis repetita le 23 janvier avec une tentative de vol avec violence, toujours à la Croix-Rousse. Plus tard dans la nuit c'est au tour d'un serveur en fin de service d'être agressé, place Colbert. Conduit à son domicile sous la menace d'un couteau, ce dernier s'est aussi fait extorqué sa carte bancaire, avec laquelle les agresseurs retireront 600 euros. En fin de nuit, c'est un buraliste de Décines qui avait été racketté de plus de 1400 euros.