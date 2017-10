Lyon 7e : trois hommes arrêtés pour des vols dans des véhicules

Trois hommes ont été arrêtés jeudi dernier pour des vols dans des véhicules stationnés dans le 7e arrondissement de Lyon. L'un d'eux en situation illégale a été placé en centre de rétention administratif.

©Tim Douet

Une procédure a été diligentée contre trois individus âgés entre 17 et 33 ans, tous SDF, interpellés le 12 octobre dernier, rue de Marseille (Lyon7e). Ils étaient en possession de divers objets qu'ils venaient de dérober dans quatre véhicules. Deux des mis en cause feront l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 22 janvier 2018. L'un d'eux; en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé dans un centre de rétention administratif. Le troisième mis en cause a été présenté au parquet vendredi dernier et laissé libre avec ouverture d'information pour "vol aggravé, recel de vol et vérification de la situation d’un étranger".