Que faire à Lyon le week-end de l’Ascension ?

Le soleil sera au rendez-vous à Lyon pour ce long week-end de l’Ascension. Conférences, spectacles, concerts… Lyon Capitale propose à ses lecteurs des activités sportives, ludiques et culturelles en région lyonnaise les 25, 26, 27 et 28 mai.

© B-Rob Extra! Nuits Sonores 2016

Rendre hommage à la culture orientale avec les enfants

Ce jeudi de l’ascension, le "Kiosk" de Confluence accueille le "Thé à la menthe", open air oriental à l’occasion des Nuits Sonores. De 15h à 21h, animations gratuites pour petits et grands s’enchaîneront : concerts, food-corner libanais, chamboule-tout, tatouages au henné, atelier "plante ta menthe" et même une initiation aux instruments traditionnels orientaux.

Se dorer la pilule aux "Extra!" des Nuits Sonores

© Gaetan Clement Croisière Nuits Sonores 2016

Jeudi 25 mai, l’extra "Et la mer, Michel !" des Nuits Sonores installera une plage à la Guillotière. Au programme : piscine géante de ballons, transats, chouchous beignets et concours de château de sable. Cet évènement est ouvert à tous, avec un dresscode particulier : sandales et chaussettes.

Un peu plus loin, sur la péniche le Fargo, sera organisée une partie de pêche autour du thème "Fish & Chic". Sur le Rhône, pécheurs en herbe et confirmés se rassembleront pour une après-midi à base de musique, de pêche à la ligne et de Fish & Chips. De nombreux événements ouverts à tous et gratuits sont organisés ce week-end dans le cadre des Extra!, découvrez-les ici et sur le site officiel des Nuits Sonores.

Faire un "circuit training" au parc de la Tête d’Or

Fitness, musculation, athlétisme et soleil… Toutes les conditions sont réunies pour un circuit-training réussi, ce samedi 27 mai au parc de la Tête d’Or. Organisé par BeMySport, ce circuit de 60 minutes avec un coach regroupe plusieurs exercices pour améliorer sa condition physique avant l’été.

Tarifs : 5,50 €. Réservations ici.

Amener ses enfants sur la scène de l’Opéra de Lyon

L’opéra national de Lyon invite les parents et leurs enfants à participer à un jeu-concert autour du Boléro de Maurice Ravel, ce samedi 27 mai. Le concept est simple : après une partie concert interprétée par les musiciens de l’opéra de Lyon, les enfants pourront jouer sur la scène en répondant à des questions drôles, insolites, ou plus sérieuses.

Tarifs : 5€ pour les enfants, 16€ pour les adultes.

Assister à un match d’improvisation théâtrale

© DR Hero Corp VS Montréal

Ce week-end de l’ascension, c’est l’occasion d’assister à un match d’improvisation au sommet à Lyon. Les 27 et 28 mai, les équipes montréalaises de la LIQA (Ligue d'Improvisation québécoise annuelle) affronteront celles d’Hero Corp, série TV comique française, lors d’une improvisation théâtrale à la salle Rameau de Lyon. Ce jeu reprendra la forme et les règles du hockey. Le public, sous la surveillance d’un arbitre et de deux assistantes, déterminera l’équipe gagnante à l’issue de ce match hors du commun.

Billets disponibles ici.

Découvrir les nouvelles expositions du musée des Beaux Arts

Le musée des Beaux Arts de Lyon vous invite à découvrir ses nouveaux chefs-d’oeuvre. Parmi eux, les tableaux d’Édouard Pignon, coloriste des années 1940, ainsi que 18 oeuvres d’Andrée Le Coultre et de Paul Régny, artistes lyonnais. Le musée sera ouvert du vendredi au dimanche pour permettre à tous de découvrir ces nouvelles expositions.

Participer à des ateliers sur la culture à l’European Lab

© Marion Bornaz Forum European Lab 2016

En parallèle au festival Nuits Sonores, le forum European Lab organisé par Arty Farty s’installera aux Subsistances à Lyon les 25 et 26 mai prochains. Une centaine d’intervenants seront présents pour cette 7e édition et aborderont les thèmes de "la transformation numérique, le rôle de la jeunesse, et le futur de la pop culture". Sous forme de conférences, d’ateliers, de documentaires ou de plateaux radio, le forum invite ses participants à débattre sur la culture de demain. Lire plus ici.

Faire la fête en famille à l’Hippodrome de Parilly

Parents et enfants sont conviés à l’Hippodrome de Parilly pour une Garden Party le 25 mai. Rendez-vous incontournable depuis le XIXe siècle, l’Hippodrome propose cette année des courses de pur-sang (dont la Coupe des 3 ans et le Quinté+ national), une exposition de sculptures équestres, des jeux pour les enfants, des promenades en calèches, et bien d’autres surprises.

Tarifs : gratuit pour les enfants, 5€ pour les étudiants, 10€ pour les adultes.

Ne pas oublier la fête des Mères !

S’il y a bien un évènement à ne pas manquer ce week-end, c’est la fête des mamans. À cette occasion, le musée gallo-romain de Fourvière invite les enfants à confectionner des petits cadeaux pour leur maman, le dimanche 28 mai dès 14h30.

Tarifs : gratuit pour les enfants, 4€ pour les adultes.