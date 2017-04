Lyon : les vinyles à l’honneur pour le Disquaire Day

Le Disquaire Day fera la part belle aux vinyles le 22 avril à Lyon, pour une 3e édition riche en surprises.

Le 22 avril, à Lyon et dans le monde entier, le Disquaire Day rappellera à tous que la culture du disque n’est pas oubliée. Parcours de street-art, chasse aux trésors de vinyles ainsi qu’une myriade de concerts sont au programme. Une manière originale de parcourir la ville de Lyon tout en musique, à la recherche de disques de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu jusqu’aux Pentes de la Croix-Rousse, en passant par le Transbordeur à Villeurbanne. L'occasion de redécouvrir des vinyles d’antan, ou de découvrir de nouveaux talents lors de concerts à Lyon, deuxième ville de France comptant le plus de disquaires. Attention, cette année encore, les premiers arrivés seront les premiers servis, et la concurrence est rude.

