Lyon : cinq activités à faire avec vos enfants

À défaut de faire de beaux bonhommes de neige, les vacances peuvent aussi être l’occasion de découvrir le monde… depuis Lyon. La rédaction vous propose cinq activités à faire avec vos têtes blondes, pour les faire voyager.

© Studio Ghibli “Kiki la petite sorcière”, d’Hayao Miyazaki.

Voyage au pays du Soleil levant, dans le 8e

L'institut Lumière propose une série de films d'animation japonais pour petits et grands. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les classiques des maîtres du manga.

• La Légende de la forêt d’Osamu Tezuka (à partir de 3/4 ans)

5 courts-métrages poétiques, des contes venus d'ailleurs.

Mercredi 27 et vendredi 29 décembre + vend. 5 janvier à 14h30

• Panda petit panda d’Isao Takahata (à partir de 4 ans)

Mimiko vit chez sa grand-mère, lorsqu'un jour un panda et son petit s'installent dans sa maison...

Jeudi 28 décembre + merc. 3 et dim. 7 janvier à 14h30

• Le Tombeau des lucioles d’Isao Takahata (à partir de 12 ans)

(présenté en VO sous-titrée)

Seita et sa petite sœur Setsuko partent vivre chez leur tante après le bombardement de Kobé.

Samedi 30 décembre à 14h30

• Kiki la petite sorcière d’Hayao Miyazaki (à partir de 6/7 ans)

Kiki est une jeune fille de 13 ans qui part faire son apprentissage de sorcière.

Mardi 2 et samedi 6 janvier à 14h30

• Porco Rosso d’Hayao Miyazaki (à partir de 6/7 ans)

En Italie, le pilote Marco vient en aide aux personnes aux personnes en difficulté avec son hydravion rouge.

Jeudi 4 janvier à 14h30

Toutes ces séances sont à 4 € pour tous, à l’institut Lumière.

Mille lieues sous la mer, dans le 2e

© Tim Douet Musée des Confluences de nuit 2015

Qui n'a jamais rêvé d'explorer les fonds marins ? C'est désormais possible grâce au musée des Confluences, qui organise des ateliers pour les enfants, à partir de son sous-marin, l'Octopus II. À bord du vaisseau, les enfants découvrent les créatures sous-marines avec l'aide d'un médiateur qui les guide et les oriente vers la découverte. Avis aux scientifiques en herbe… et en bulles !

Atelier Odyssée des bulles – pour les 4/7 ans, du mardi au dimanche à 16h30

Atelier Océanolab – pour les 8/11 ans, du mardi au dimanche à 14h30

Tarif : 6 € (réservation en ligne)

Chérie, j’ai rétréci les gosses, à Vaux-en-Velin

Des minuscules installations gigantesques. Le parc de Mini World vous offre la possibilité de déambuler tels des titans au milieu d'une multitude de paysages. La campagne, la ville, la montagne, mais aussi la fête des lumières en miniature pour le plaisir des yeux perçants. Avis aux amateurs de légo qui peuvent réjouir, Harry Potter, Star Wars, Cars et même les Pirates des Caraïbes seront de la partie, pas loin du village de Noël.

Pendant les vacances, le parc est ouvert tous les jours, de 10h à 19h.

Entrée : 13 € pour les adultes, 8 € pour les enfants si vous réservez sur le Web. Possibilité d'obtenir des tarifs famille ou groupe.

La tête à l’envers, dans le 2e

De l'escalade, des sauts, de la mousse, des cordages, et beaucoup de fun. Les enfants sauteront de joie à Azium, la salle spécialisée en loisirs d'intérieur. Activités loisirs et organisations spéciales vacances, laissez-vous séduire par les couleurs d'Azium à Confluences.

10h-23h 7J/7 (13h30-18h30 pour le parcours Aventure et le Power Jump)

Renseignez-vous sur Internet pour réserver et consulter les tarifs.

Enfants artistes au musée, dans le 5e

Ainsi font font font… les marionnettes de Lyon. Le musée Gadagne vous immerge dans le monde de la marionnette lyonnaise avec des visites guidées, un spectacle et de multiples ateliers pour tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour être un enfant.

• Un monde de scène, visite guidée pour découvrir l'univers de la marionnette – à partir de 6 ans

Merc. 27 et jeudi 28 décembre à 15h

• Une vie de famille à la Renaissance, visite en immersion dans une riche famille de l'époque – à partir de 7 ans

Dimanche 7 janvier à 15h

Tarif : Entrée du musée + 3 € pour les adultes et 1 € pour les enfants

• Spectacle animé par la compagnie La Contravention qui conte l'histoire de trois jeunes garçons désireux de voir la neige

Merc. 27 décembre à 16h30 et jeudi 28 à 10h

Tarif : 10 € pour les adultes et 8 € pour les enfants

Toutes ces activités ont lieu aux musées (d’histoire de Lyon et de la marionnette) Gadagne