Lacroix-Laval : Des séances gratuites de ciné plein air

Le domaine de Lacroix-Laval se transforme en cinéma géant pour diffuser quatre séances de cinéma en plein-air, le tout sur le thème du cirque.

© Paul Bourdrel Ambiance cirque au domaine de Lacroix-Laval – Nuits de Fourvière 2016.

Quand les nuits tièdes de l'été deviennent les lieux parfaits pour profiter du 7e art, ou comment apprécier un film en profitant de l'extérieur. La saison estivale arrive à grands pas, et avec elle, ce sont les séances de cinéma en plein air qui débutent. Les nuits de Fourvière se déclinent et investissent le domaine de Lacroix-Laval à Marcy-l'Étoile, où quatre films seront projetés tout au long du mois de juillet. Cette année, le thème sélectionné est le cirque. De quoi faire resurgir les souvenirs de l'enfance. Clowns et éléphants seront au rendez-vous tous les samedis, à partir de 22h pour des séances en plein air et gratuites.

Les séances

Samedi 1er juillet : Chocolat, de Roschdy Zem

Samedi 8 juillet : Dumbo, de Walt Disney

Samedi 15 : Le Cirque, de Charlie Chaplin

Samedi 22 : Bianca Nieves, de Pablo Berger

