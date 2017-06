Mac Miller et Médine à l'Original Festival de Lyon

Incontournable pour tous les fans de hip-hop, l'Original Festival revient au Transbordeur les 22, 23 et 24 juin avec une programmation alléchante. Et Mac Miller tête d'affiche. Pour les retardataires, il reste des places !

© Original Festival Affiche Original Festival de Lyon, 2017

La salle du Transbordeur se transforme en temple du hip-hop pour la 14ème édition de l'Original Festival. Des concerts, mais aussi des animations, des expositions et des performances de danse organisées pour permettre à tous de découvrir la culture hip-hop, qui se développe largement à Lyon.

La tête d'affiche du festival, c'est Mac Miller. L'Américain de Pittsburgh présentera son dernier album Feminine Divine, sorti en 2016. L'occasion à ne pas louper. Le jeune rappeur de 25 ans clôturera cette 14ème édition de l'Original Festival !

Un français en sandwich

Le vendredi, le Havrais Médine présentera son nouvel album Prose Elite. Avec ce cinquième opus, le rappeur retrouve ses premières amours avec un rap provocateur qui dénonce. L'occasion de le prouver sur scène. Avec lui, The Underachievers, un duo tout droit venu de Brooklyn avec trois titres qui déferlent dans les top charts. Après une tournée à guichet fermée en Amérique du Nord et en Europe, The Underarchievers reviennent avec un deuxième album, Evermore, The Art of Duality. En fin de soirée, Deliquent Habits. Un collectif de rappeurs de Los Angeles, monté en puissance pendant l'âge d'or du hip-hop américain. Des artistes qui ont l'habitude de la scène, et qui devraient réchauffer le Transbordeur en présentant leur dernier album, It Could Be Round Two.

Jeudi : DJ Shadow – 26€

Vendredi : The Underachievers, Medine, Delinquent Habits – 32€

Samedi : Mac Miller – 32€