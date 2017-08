Lyon : soirée de clôture du ciné plein air de l'Institut Lumière

Chaque été, à l’occasion du festival Tout l’Monde Dehors, l’Institut Lumière sort de ses murs pour investir la place Ambroise Courtois. Depuis le 27 juin, les cinéphiles ont pu assister à des projections en plein air gratuites. Ce soir l’Institut vous donne rendez-vous pour une ultime séance qui viendra clôturer cette édition de "l’été en cinémascope".

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la 16e édition de Tout l’Monde Dehors arrive à son terme et le ciné plein air de l’institut Lumière aussi. L’occasion pour les amateurs du 7e art d’assister une dernière fois à une projection sous les étoiles.

Cette année encore, l’Institut aura su faire preuve d’originalité en mélangeant les genres et les époques et offrant ainsi à son public une programmation éclectique. Après The Nice Guys, Pour une poignée de dollars ou encore Mud- Sur les rives du Mississipi, venez vous prélasser devant Hair, l’adaptation cinématographie devenue culte de la comédie musicale du même nom. On ne saurait que vous conseiller de venir tôt afin d’avoir une place assise et l’assurance d’être bien placé. On vous aura prévenu.

Hair de Milos Forman, c’est ce soir à 21h place Ambroise Courtois (Lyon 8)