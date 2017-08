Convergence Vélo : rassemblement festif et écolo à Lyon

Le dimanche 10 septembre 2017, les amateurs de vélo sont appelés à se réunir et rejoindre la place des Terreaux pour former un unique cortège en direction du parc Sergent Blandan. Une démarche visant à encourager les lyonnais à se déplacer à vélo.

Une balade à vélo en plein cœur de Lyon, c’est ce que propose Pignon sur Rue en partenariat avec la Métropole et des associations cyclistes. L’objectif ? Prouver que le vélo est un mode de transport « écologique, pratique et convivial ». Le top départ est fixé entre 14h et 14h30 depuis 20 points de la ville. Les différents convois seront amenés à converger place des Terreaux pour n’en former plus qu’un qui partira, sur les coups de 15h30, en direction du parc Blandan. La particularité de cette promenade ? Elle s’effectue en fanfare, et pour plus de panache les participants sont invités « à pédaler aux couloirs de leur convoi en mettant un vêtement, un accessoire ou encore en décorant leur vélo » précise Delphine Dépraz, chargé d’évènementiel à Pignon sur Rue. Sur la ligne d’arrivée, un goûter et des animations sont proposés aux coureurs. De quoi en motiver plus d’un à enfourcher son vélo.

Cette année ce sont plus de 2000 cyclistes qui sont attendus. Un pari qui ne devrait pas être difficile à relever puisque depuis sa création en 2011, l’évènement n’a cessé de s’agrandir. Un évènement organisé afin de « promouvoir le vélo comme un mode de déplacement à part entière » précise Françoise Chevallier, administratrice de l’association Pignon sur Rue.