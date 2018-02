Métro E : Les Républicains dénoncent une ligne électoraliste

Après l’annonce des résultats de l’étude de faisabilité du métro E, Les Républicains & Apparentés de Lyon dénoncent un projet électoraliste.

© Sytral Un des deux projets du métro ligne E reliant Bellecour à Alaï

Les résultats de l’étude de faisabilité du métro E présentés hier par la métropole de Lyon, la ville et le Sytral prévoient une possible amélioration de la desserte de l’Ouest lyonnais. Un coup de pub en prévision des campagnes électorales à venir pour le groupe Les Républicains & Apparentés - Ensemble pour Lyon. "Cette nouvelle ligne de métro ne devrait pas arriver avant 2030. Ainsi après la campagne de 2014, elle pourra alimenter celle de 2020 et celle de 2026 : du grand art en matière de communication électorale", dénonce Stéphane Guilland, président du groupe, dans un communiqué. Selon lui, "une ligne de métro vers l’Ouest ne fera pas gagner un temps énorme à celles et ceux qui voudront passer de l’Ouest à l’Est via Part-Dieu".

"L'urgence, relier Saint-Paul à La Part-Dieu"

Ensemble pour Lyon pointe du doigt "l’urgence [de construire] une ligne de St-Paul à Part-Dieu, ce qui est d’ailleurs bien ressorti des discussions lors de la commission générale du Sytral". La desserte ferroviaire en direction de l’Ouest lyonnais se verrait, dans le cadre de ce projet et en lien avec la Région, renforcée par la construction de parking relais "pour apporter une réponse nécessaire aux habitants de ces communes".