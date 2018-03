Le métro B fermera plus tôt tous les lundis du 19 mars au 25 juin

Les travaux d’automatisation de la ligne B vont entraîner la fermeture précoce du métro tous les lundis soir entre le 19 mars et le 25 juin (inclus).

© Robin Favier

Afin de permettre la réalisation de travaux sur les voies avant l'automatisation de la ligne B, l’heure des derniers départs de la ligne sera avancée tous les lundis soir du 19 mars au 25 juin inclus. Ainsi, le dernier départ de Charpennes en direction de Gare-d’Oullins aura lieu à 21h35 et le dernier départ de Gare-d’Oullins en direction de Charpennes à 21h45. "Pour assurer la continuité de service les soirs de travaux, des bus relais desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes", écrit Keolis dans un communiqué.

Attention : les lundis 2 avril et 21 mai étant des jours fériés, les travaux sont décalés aux mardis 3 avril et 22 mai. Le métro B circulera donc normalement les lundis 2 et 30 avril ainsi que le lundi 21 mai.

Heures de départ des bus relais

De Charpennes, direction Gare-d’Oullins : 21h38 / 21h48 / 21h58 / 22h08 / 22h18 / 22h28 / 22h38 / 22h48 / 22h58 / 23h08 / 23h18 / 23h28 / 23h38 / 23h48 / 23h58 / 00h08 / 00h18

De Gare-d’Oullins, direction Charpennes : 21h52 / 22h02 / 22h12 / 22h22 / 22h32 / 22h42 / 22h52 / 23h02 / 23h12 / 23h22 / 23h32 / 23h42 / 23h52 / 00h02 / 00h12