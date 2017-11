Bientôt une nouvelle liaison Paris-Lyon en Intercités

Dès le 16 novembre, la SNCF assurera une nouvelle liaison Paris-Lyon en Intercités. Moins rapide que le TGV, mais aussi bien moins onéreuse.

©MYCHELE DANIAU / AFP Photo d'illustration

4h30 : c’est le temps que durera le trajet Lyon-Paris avec la nouvelle liaison en Intercités lancée par la SNCF. Question vitesse, rien de révolutionnaire, puisque le TGV avale cette distance en 2h. La nouveauté réside plutôt dans les tarifs, qui seront compris entre 18 et 32 euros en seconde classe et 22 et 42 euros en première, contre des prix rarement en deçà de 80 euros en TGV.

La SNCF parle d’une liaison ferroviaire "100% éco" : économique mais aussi écologique, un clin d’œil à la concurrence des bus "Macron" dont l’empreinte carbone est plus élevée. C’est en effet en raison de ces bus aux prix très attractifs que la SNCF a décidé de proposer une autre ligne que celle à grande vitesse, pour élargir son offre à tous les budgets. La ligne Intercité viendra également compléter celle des TER déjà existante, qui relie les deux villes en 5h pour une quarantaine d’euros.

Dès le 16 décembre, deux aller-retours dans le week-end seront proposés. Départ de Lyon Part-Dieu à 18h23 les samedi et dimanche, et de Paris-Bercy à 8h les samedi et dimanche. Une offre qui vient compléter celle des Ouigo, dont les gares d’arrivée sont souvent situées en dehors des villes. Le train desservira les gares de Beaune, Chalon-sur-Saône et Mâcon, gares depuis lesquels les prix seront légèrement moins chers.