Abonnement TCL à Lyon : les prix augmentent, le ticket aussi

Le Sytral a dévoilé, vendredi, la nouvelle grille tarifaire du réseau TCL pour 2018, avec une hausse moyenne annuelle de 1,7 %.

DR

Le ticket de métro qui n’avait pas augmenté depuis 2015 passera en mars de 1,80 à 1,90 euro. Le carnet de dix tickets prend 30 centimes, soit 16,90 euros. S’il est pris dans le bus, il faudra désormais payer son ticket 2,20 euros contre 2 euros auparavant. À l’origine, ce tarif majoré à bord avait été expliqué par la nécessité pour les chauffeurs de ne pas devoir rendre la monnaie. Cet argument part désormais en fumée avec ces 2,20 qui ne devraient arranger ni les clients ni les conducteurs. Le paiement sans contact via sa carte bleue ou mobile est toujours impossible dans les bus lyonnais, tout comme l’absence de titre de transport acheté via SMS.

Par ailleurs, au 1er mars, les abonnements City Pass et Pass Partout voient leur prix augmenter de 40 centimes, s’établissant à 60,50 euros et 63,60 (contre 60,10 et 62,20 en 2017). Du côté des tarifs réduits, l’abonnement Campus sera à 31,80 euros (+ 0,30 euro), les Pass jeune et Cigogne s’établissent à 44,50 euros (+ 0,40 euros).