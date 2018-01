Rhône : 200 places en hébergement d'urgence ouvertes

La Fondation de l’Armée du Salut a ouvert 200 places dans une ancienne caserne militaire à Saint-Priest.

© Tim Douet Lyon, janvier 2017 – SDF Albanais mis à l’abri dans un gymnase.

Depuis jeudi 18 janvier, ce sont 200 nouvelles places en hébergement d’urgence qui ont été ouvertes par la Fondation de l’Armée du Salut dans une ancienne militaire de Saint-Priest. La préfecture du Rhône avait annoncé en novembre prévoir la création de 1 200 places en hébergement d’urgence dans le cadre de son plan hivernal.

100 places avaient déjà été créées dans la même caserne un mois plus tôt et ont permis de donner un abri temporaire à une cinquantaine d’enfants. La région lyonnaise fait en effet partie des centres les plus importants en hébergement d’urgence pour la Fondation de l’Armée du Salut. Elle rappelle que sa priorité "une fois la mise à l’abri des personnes réalisée, est d’aider et accompagner les personnes à trouver des places d’accueil et d’hébergement pérennes […] et de réaliser un vrai travail d’insertion".

Accompagnés par dix travailleurs sociaux et un chef de service, les familles avec enfants et les femmes et les hommes isolés sont répartis dans des chambres individuelles ou collectives. Aux sanitaires accessibles sur place s’ajoutent des lits fournis par la Protection civile et la Préfecture ainsi que des denrées alimentaires en provenance de la banque alimentaire. Les résidents y sont accueillis 24 heures sur 24 mais cet hébergement reste temporaire et n’est disponible que pour la période hivernale.