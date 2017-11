Chasse aux bonnes affaires au Palais des sports de Gerland

Les flâneurs en quête de bonnes affaires ont jusqu’à ce dimanche soir pour profiter de la brocante des 67es Journées d’entraide au Palais des sports de Gerland. Toutes les sommes collectées soutiendront l'action du foyer Notre-Dame des sans-abris en faveur des plus démunis.

© Tim Douet Lyon – Le palais des sports de Gerland.

Dernière journée pour la brocante du foyer de Notre-Dame des sans-abris. Flâneurs et chineurs ont jusqu’à ce dimanche soir pour poursuivre leur quête des bonnes affaires au Palais des sports de Gerland. Ils sont plus de 100 000 à être attendus devant les étales ce week-end. Dans les travées, chacun y trouvera son compte : vêtements, jouets, bijoux, vélos et linges sont à prix cassé pour ces 67es Journées d’entraide. La totalité des sommes collectées par le foyer Notre-Dame des sans-abris contribueront à soutenir l’action de l’association en faveur des plus démunis tout au long de l’hiver. Les portes du Palais des sports fermeront à 18 heures.