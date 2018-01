Police - Pompiers : manifestation mardi pour dénoncer les caillassages

Ciblés, de plus en plus souvent, par des jets de pierres et autres agressions, les policiers nationaux, policiers municipaux et pompiers vont manifester ce mardi à Lyon pour dénoncer les caillassages dont ils sont victimes.

© Tim Douet Sapeur-pompier du Rhône

À l'appel de la CFDT, police nationale, police municipale et pompiers vont manifester ce mardi devant le tribunal de grande instance de Lyon pour faire entendre leur exaspération après de nombreux caillassages durant leurs missions. "On en a marre d'être caillassé quand on part en mission", confie un policier. "Les violences contre les fonctionnaires de police et les représentants de l'État sont quotidiennes", poursuit-il. L’horaire de la manifestation n’est pas encore définitivement arrêté, mais selon nos informations elle devrait avoir lieu à 12h30 ce mardi.

Déjà dans notre mensuel de janvier (n°773) les pompiers nous faisaient part de leur désarroi et de leur colère face à la montée des violences qu’ils subissent régulièrement. Ils manifestent d'ailleurs ce jour à Lyon pour "dénoncer les agressions des sapeurs-pompiers, tous statuts confondus".