PSQ : "un signal positif" pour le quartier Mermoz à Lyon

Dans le cadre de l'application de la police de sécurité du quotidien, Gérard Collomb a annoncé que le quartier Mermoz, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, allait faire partie des 30 quartiers de reconquête républicaine.

© Tim Douet Georges Képénékian et Benjamin Griveaux

Georges Képénékian, le maire de Lyon, et Jean-Yves Sécheresse, son adjoint délégué à la Sécurité, et à la Tranquillité publique, se sont félicité dans un communiqué de l'annonce faite par Gérard Collomb de sélectionner le quartier Mermoz dans le 8e arrondissement "dans les 30 quartiers de reconquête républicaine" dans le cadre de l'expérimentation de la PSQ. "C'est un signal positif et concret pour ce secteur en Politique de la Ville. Cela s’inscrit dans la dynamique amorcée ces dernières années, avec la ZSP (zone de sécurité prioritaire)", ont commenté les deux élus. Le quartier Mermoz va ainsi bénéficier d'une vingtaine d'effectifs supplémentaires pour "déployer une gestion renforcée des troubles du voisinage, lutter plus efficacement contre les trafics et plus globalement de redonner une meilleure qualité de vie aux habitants", ont conclu les deux élus lyonnais. De son côté, Anne Brugnera, députée de la 4e circonscription du Rhône, sur laquelle est situé une partie du quartier Mermoz s'est aussi réjouie de cette annonce : "Ce déploiement est un projet majeur, attendu tant par nos concitoyens que par les forces de l’ordre elles-mêmes. Ces moyens nouveaux permettront une présence policière accrue dédiée au quartier, une police sur mesure pour plus de présence, plus de contact, des partenariats renforcés et une meilleure lutte contre les différentes formes de délinquance locales".