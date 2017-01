CREATyon : enfin un centre référent pour l’anorexie et les TCA à Lyon

Cela fait bientôt un an que, sous l’impulsion de l’agence régionale de santé, le centre CREATyon a ouvert ses portes. Son rôle : diagnostiquer, accompagner et orienter les personnes souffrant d’anorexie ou de Troubles du Comportement Alimentaire (TAC).

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 1% des jeunes filles âgées de 16 à 25 ans souffrent d’un Trouble du Comportement Alimentaire (TAC). Pour le professeur Pierre Fourneret, chef de service psychopathologie du développement, ces chiffres en font "une pathologie très fréquente dans la population générale." D’autant que ces troubles tendent à se manifester de plus en plus tôt. Le professeur Fourneret constate à ce propos "une augmentation nette de 8% des formes pré pubères."

CREATyon : un soulagement pour les personnes atteintes de TCA

Le parcours des personnes souffrant d’anorexie ou de TAC est souvent semé d’embuches. Marine a 17 ans, elle est anorexique. Sa maman explique au combien il est difficile de communiquer sur ce genre de maladies, que ce soit avec les médecins traitants ou des psychologues : "les psys cherchaient à nous faire rentrer dans une case, ils nous stigmatisaient. Au centre CREATyon, nous n’avons pas trouvé de jugement mais une réelle écoute, bienveillante."

Pas de traitement mais un bilan complet

Le centre CREATyon ne propose pas de traitement, il permet avant tout de dresser un bilan et d’évaluer l’importance de la pathologie. Les patients sont en revanche accompagnés tout au long des évaluations et le centre entame, avec eux, une redéfinition des principes alimentaires.

CREATyon ne dispose pas de lits d’hospitalisation et ne peut donc pas proposer de solutions de prise en charge sur place. Cependant, le centre peut demander une alitation dans un autre service si les résultats du bilan sont inquiétants. En termes de fréquentation, pas moins de 300 patients ont été reçus depuis son ouverture, il y a un an. Parmi ces 300 personnes, on comptabilise un peu plus de 200 adultes et une petite centaine d’enfants.

Le centre CREATyon est en lien avec les Hospices Civils de Lyon, il existe donc plusieurs lieux de consultation. Pour obtenir toutes les informations nécessaires, appelez le 0 825 08 25 69.

