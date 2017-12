Météo du 26 décembre : des éclaircies après Noël à Lyon

Le lendemain de Noël devrait être plus ensoleillé que les jours précédents. Quelques éclaircies sont à prévoir pour la journée.

Benjamin Roure Soleil, pont de La Guillotière

C'est une matinée un peu triste qui débute le lendemain de Noël. Quelques averses seront au rendez-vous, accompagnées de fortes bourrasques pouvant aller jusqu'à 50km/h. Dès 10h en revanche, Lyon aura droit à une météo plus clémente, avec de belles éclaircies, sans vent, ainsi que des températures plus douces puisqu'il fera 9°C à 10h et 10°C de 13h à 16h. Le soleil, timide, se couchera à 17h01.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 29 sur son échelle allant de 1 ("très bon") à ("très mauvais").