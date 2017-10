Les quelques nuages de la matinée devraient disparaître au fil de la journée.

Benjamin Roure

Aujourd'hui le ciel sera couvert la plus grande majorité de la journée. Des nuages d'abord denses, puis plus épars dès 11h. A 17h, il devrait y avoir du soleil, sans grisaille. Côté mercure, les 10°C de ce matin remonteront progressivement jusqu'à 15°C à 11h, et 19°C à 17h. Le soleil commencera à se coucher à 18h40.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 26/100, sur son échelle ou 0 équivaut à "très bon", et 100 "très mauvais".