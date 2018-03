Météo du 19 mars : quelques éclaircies à Lyon

Après une matinée très nuageuse, Lyon devrait s'éclaircir avec quelques rayons de soleil dès le début d'après-midi.

©Tim Douet Place Louis Pradel à Lyon

Ce matin à Lyon, les nuages sont très épais, et laissent à peine passer la lumière. Il faudra attendre 13h pour apercevoir les premiers rayons de soleil, timides malgré tout. Dans l'après-midi, et ce jusqu'en soirée, le soleil devrait jouer des coudes pour se faire une place. Côté mercure, il fera 6°C à 10h, 9°C à 13h, 10°C à 16h et 8°C à 19h. Le vent ne devrait pas dépasser les 15km/h, contrairement à demain où des bourrasques de plus de 45km/h sont attendues dès la nuit.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo l'estime à 41 et donc "bonne" sur son échelle de 1("très bonne") à 100 ("très mauvaise"). Pour demain, le laboratoire annonce de la stabilité.