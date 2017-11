Après un début de week-end gris, mais sans pluie, quelques averses vont tomber sur Lyon ce vendredi.

Benjamin Roure Pluie, place Guichard

La journée s'annonce pluvieuse ce vendredi selon Météo France. Entre 13h et 21h, de nombreuses pluies éparses vont tomber sur Lyon. Pas de grosses averses donc, mais une journée plutôt humide. Côté températures, il fera jusqu'à 10°C aujourd'hui au plus fort de la journée et 5°C dans la nuit.

Concernant la pollution, Atmo Air Rhône-Alpes estime que la situation est bonne avec une note de 38/100.