7 idées de sortie à Lyon pour cette semaine

Métro, boulot, dodo… Et si on ajoutait un peu d’évasion au milieu ? Pour une semaine culturelle, Lyon Capitale a sélectionné pour vous une idée de sortie par jour.

Jean-Louis Fernandez Marina Hands dans la pièce "Actrice"

Lundi

Un duo de danseurs, accompagnés en direct par un musicien, explorent à travers leur corps la narcose, état d’ivresse provoqué par la plongée en apnée. Une métaphore de l’asphyxie de la société, par les chorégraphes Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou, qui donnent souvent une résonnance politique à leurs créations.

Narcose, le lundi 5 mars à 20h, Espace Albert Camus, Bron. Infos et réservation.

Mardi

Difficile d’obtenir de la reconnaissance dans le milieu scientifique lorsque l’on est une femme. Encore plus difficile lorsque l’on est une femme noire dans les Etats-Unis des années 60. Le film Les Figures de l’Ombre raconte l’histoire, aussi vraie que méconnue, de trois scientifiques afro-américaines qui ont joué un rôle clé pour la domination de la conquête spatiale par les Etats-Unis. Un an après sa sortie, le cinéma Le Zola organise une projection suivie d’un débat animé par le Conseil de luttes contre les discriminations ethniques de la ville de Villeurbanne.

Les Figures de l’Ombre, mardi 6 mars à 20h au cinéma Le Zola. Infos.

Mercredi

Mettant en scène une actrice célèbre (interprétée par Marina Hands) sur son lit de mort, auprès de qui les visiteurs se succèdent, Actrice de Pascal Rambert est un hommage rendu au théâtre. Les innombrables bouquets de fleurs sous lesquels elle croule transforment la scène en un tableau multicolore.

Actrice, de Pascal Rambert, du 6 au 10 mars au théâtre des Célestins, à 20h. Infos et réservation.

Jeudi

En cette journée internationale des droits des femmes, les événements sont nombreux. La bibliothèque municipale de Lyon propose de s’interroger sur le statut de la femme à travers le prisme du travail. Les livres se feront les témoins de l’évolution des stéréotypes de genre en entreprise, grâce à une sélection d’un siècle de publications professionnelles. Deux intervenants de la bibliothèque apporteront leur éclairage.

Jeudi 8 mars, de 18h à 19h à la bibliothèque de la Part-Dieu. Infos.

Vendredi

2018 marque les 170 de l’abolition de l’esclavage en France. Le conservatoire de Lyon commémore cet événement avec un concert de jazz, pour "illustrer (contredire !) cette "Loi de la honte"".

Le Code Noir, vendredi 9 mars au théâtre de l’Astrée, Villeurbanne, à 19h20. Entrée libre. Infos.

Samedi

Et si on se laissait prendre par la fièvre du samedi soir ? Après tout, la musique électronique fait aussi partie du patrimoine culturel de Lyon. On part à la découverte des lyonnais DJ ZOL, ZYWOX et LaSall, et de leurs savants mélanges entre techno, funk et jazz.

Samedi 10 mars au Mob Hôtel, de 21h à 23h. Page de l’événement.

Dimanche

Pas question de se laisser rattraper par le cafard du dimanche soir. Le remède ? L’énergie débordante du spectacle de Michelle Dorrance, tout droit venue de New-York. Sur scène, huit danseurs de claquettes dialoguent avec un trio de musique acoustique. Ça swingue !

ETM : Double Down, à la Maison de la Danse. Dimanche 11 mars à 15h. Infos et réservations.