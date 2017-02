IDEX : l'Université de Lyon sélectionnée par le jury international

Après plusieurs tentatives, le projet porté par l'Université de Lyon-Saint-Etienne a obtenu ce vendredi la labellisation "Initiatives d'excellence" (IDEX) qui ouvre à des financements supplémentaires de 30 millions d'euros pour la recherche.

@ DR

Le projet d'université intégrée présenté par Khaled Bouadballah, président de l'Université de Lyon, a convaincu le jury international ce vendredi 24 février. Il s'agissait de la troisième année consécutive où l'Université de Lyon candidatait à ce label, qui peut permettre d'obtenir des financements de l'ordre de 30 millions d'euros pour la recherche. Quelques mois plus tôt, l'issue de ce projet était pourtant incertaine. En septembre dernier, le conseil d'administration de l'université Lyon 3 se prononçait contre la fusion des universités, qui permettait une candidature commune. Le président de l'Université, Jacques Comby, avait alors organisé un nouveau vote, au terme duquel le "oui" l'avait emporté. Des réserves sur "l'université intégrée", condition sine qua non à l'obtention du label IDEX, avait également était émises du côté de l'Université Lyon 2. Il semble désormais qu'un compromis ait été trouvé.

"Cette labellisation n'est pas un chèque en blanc"

L'obtention du label IDEX a été salué par le conseiller municipal et candidat UDI aux législatives, Christophe Geourjon. "En tant, qu'élu, mais aussi en tant qu'universitaire, je me réjouis de cette réponse positive qui est une reconnaissance de la force du tissu et des acteurs universitaires lyonnais" indique-t-il dans un communiqué, avant de préciser qu'"il y a encore des difficultés à dépasser et des volontés individualistes à atténuer. Nous appelons l'ensemble des acteurs à prendre conscience des responsabilités qu'ils portent [...] Cette labellisation n'est pas un chèque en blanc. N'oublions jamais qu'au cours de la durée du contrat qui nous engage maintenant, nous devrons démontrer que les objectifs évoqués dans le projet sont atteints." C'est au printemps que les grandes lignes du plan d'actions et les différentes échéances seront annoncés. Dans les jours qui viennent, le jury international fera également part de ses appréciations sur le projet porté par l'Université de Lyon-Saint-Etienne, "des recommandations qui devront être mises en place durant la période probatoire des projets et dans certains cas de conditions à deux ans" a précisé l'Université de Lyon dans un communiqué.