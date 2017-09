L’ancien député du Rhône Jean Besson est décédé

Député de la 10e circonscription du Rhône de 1986 à 2003 et vice-président de la région Rhône-Alpes de 1992 à 1998, Jean Besson s'est éteint des suites d'une longue maladie ce vendredi.

Élu maire de Tarare en 1983, Jean Besson fut député de la 10e circonscription du Rhône pendant 17 ans, de 1986 à 2003. Il fût également vice-président du conseil régional de Rhône Alpes de 1992 à 1998. Suite à une longue maladie, Jean Besson est décédé ce vendredi à l'âge de 79 ans. "C’est pour le monde public, pour notre famille politique, pour tous ceux qui ont connu ou côtoyé Jean Besson, pour sa famille et pour moi, une perte immense", a réagi Christophe Guilloteau (LR), président du conseil départemental du Rhône qui a été son collaborateur à l'Assemblée avant d'être lui-même élu député de la 10e circonscription. "J’ai eu la chance d’être son collaborateur durant de nombreuses années et de lui succéder à l’Assemblée nationale. Ce fut pour moi un modèle d’intégrité, de fidélité et de loyauté, auprès de qui j’ai tout appris" ajoute-t-il dans un communiqué. L'actuel député de la 10e circonscription, Thomas Gassilloud (LREM) a aussi tenu à rendre hommage à Jean Besson. "Je retiendrai l'une de ses phrases, prononcée après son retrait de la vie politique (le Progrès, 2015) : "Plus j’avance dans ma vie, plus je me rends compte que ce qui me manque le plus, ce n’est pas du tout le pouvoir, mais le contact", écrivait-il ce vendredi sur sa page Facebook.