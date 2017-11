Fini le jeu vidéo FIFA chaque année, mais un abonnement à la place ?

Chaque année, les jeux vidéo Madden et FIFA débarquent autour de la rentrée, sans toujours bénéficier de mises à jour importantes. Alors que FIFA 18 vient de sortir, Electronic Arts pourrait mettre fin à ce cycle en proposant à la place un abonnement qui permettrait d'obtenir les dernières versions sans devoir acheter un nouveau jeu.

Les jeux vidéo comme FIFA 18 ou Madden, pensés comme un service avec abonnement, mis à jour régulièrement, et sans l'obligation d'acheter une version physique chaque année pour avoir les dernières nouveautés ? Cette tendance "sur abonnement" se fait de plus en plus forte avec l'arrivée de PlayStation Now de Sony ou EA Access, véritables Netflix du jeu vidéo qui permettent d'accéder à un catalogue de titres en échange d'un paiement mensuel. Electronic Arts pourrait aller plus loin.

Dans une interview donnée à Bloomberg, le PDG de l'entreprise, Andrew Wilson confie : "Nous pouvons vraiment considérer ces jeux comme un service en direct 365 jours par an". Celui qui ne cache pas son admiration pour Spotify imagine ainsi un monde où les abonnements remplaceraient les ventes de jeux en boutique comme sur les plateformes en ligne. Pour les éditeurs, c'est la garantie d'obtenir des revenus régulièrement, pour les joueurs, celle d'avoir toujours la dernière version, mais aussi de pouvoir y accéder depuis n'importe quel terminal, console ou téléphone portable. Même si Andrew Wilson ne fait aucune annonce, pour l'instant, sur un éventuel calendrier, l'idée est techniquement réalisable.

La fin de la concurrence pour les prix ?

Sur PC, le jeu vidéo de courses automobiles iRacing.com est ainsi accessible en échange d'un abonnement mensuel de 7,80 dollars. Reste que si un jour, la nouvelle version de FIFA n'était plus vendue chaque année en boutique, pas sûr que le joueur s'y retrouve en matière de prix avec un abonnement. Alors que le tarif de base du jeu FIFA 18 est de 69 euros, il était facile de le trouver à sa sortie autour de 50 euros. Si les éditeurs fixent le prix de l'abonnement, sans qu'il soit possible de faire jouer la concurrence, les joueurs pourraient vite regretter le temps où ils achetaient une nouvelle version tous les ans.