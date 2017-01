Wauquiez lance à Lyon une école sur le modèle de 42 de Niel

Cela ressemble à une école 42, mais ce n’est pas une école 42. Ce lundi 30 janvier, le président du conseil régional a annoncé le lancement d’une formation basée sur le modèle de l’école 42 de Xavier Niel.

© Philippe Desmazes / AFP Laurent Wauquiez, président LR du conseil régional.

Xavier Niel essaime ses idées en région. Elles viennent de trouver un terreau fertile avec Laurent Wauquiez. Ce lundi 30 janvier, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé – en présence du patron de Free – le lancement d’une formation prenant pour modèle l’école 42, "la meilleure école de code informatique au monde" (NDLR : pour apprendre les langages de programmation nécessaires à la création de logiciels, d'applications...).

Laurent Wauquiez a précisé qu’il s’agissait bien d’"une école de la région". Xavier Niel et ses équipes ont apporté le savoir-faire pour cette formation. La suite dépendra de ce que la région voudra faire des outils mis à disposition par 42. Xavier Niel s’est plu à parler de "sœur" pour définir cette initiative.

L’ADN 42 devrait être préservé : pour Laurent Wauquiez, il était important de mettre en place une formation "ouverte à tous, sans tenir compte du parcours scolaire (…) portes et fenêtres ouvertes – un jeune en échec scolaire depuis douze ans pourra en sortir au bout de un ou deux ans et trouvera un travail à la clé". À l’image de 42, les étudiants pourront venir quand ils le souhaitent dans l’école et suivre une formation théorique de trois ans, à leur rythme. Xavier Niel en a profité pour rappeler que "des élèves très rapides pouvaient partir au bout de six mois".

300 élèves

La première promotion débutera en septembre avec 300 élèves à la Confuence. Le président du conseil régional a annoncé que le campus numérique qui devait s’installer à Charbonnières prendrait place, dans un premier temps, dans le bâtiment King Charles, à quelques mètres de l’hôtel de région. Le projet de Charbonnières n’est pour l’instant pas remis en cause, mais il ouvrira en 2020, "après des investissements". Pour les autres détails sur la formation "sœur de 42", il faudra "attendre le mois de mars" selon Laurent Wauquiez, qui a mis en avant un budget annuel de 5 millions d’euros.

Formation non diplômante, l’école 42 a pu bénéficier de l’aura de Xavier Niel. Cette dernière a permis à ses élèves de trouver du travail dans des entreprises traditionnelles où les diplômes avaient encore leur importance. Reste que cette sœur lyonnaise aura du mal à surfer sur ce sésame de luxe. Interrogé sur ce point par Lyon Capitale, Laurent Wauquiez a répondu : "Il y a 10 000 emplois non pourvus dans le secteur, on apporte une solution." La formation lyonnaise sera donc le premier vrai test pour voir si l'esprit 42 peut se passer de Xavier Niel.