Quel est le pire mot de passe de l'année 2017 ?

Comme chaque année, les spécialistes de la sécurité informatique livrent leur classement des pires mots de passe.

On prédit régulièrement leur disparition, mais les mots de passe sont toujours là pour protéger nos boites mail ou ordinateurs. Comme chaque année, SplashData vient de livrer son top 100 des pires mots de passe utilisés sur Internet. Des millions de mots de passe piratés et diffusés en ligne ont été récoltés et analysés pour établir ce classement.

À la première place, on retrouve toujours le célèbre 123456, indéboulonnable. Il est suivi par l'autre classique password, mot de passe en anglais. Plus complexe que le leader, 12345678 clôture le podium. Dans le top 100, on retiendra également football à la 9e place, starwars à la 16e, ou bien encore cheese, fromage en français, qui s'impose à la 44e place, première référence culinaire de ce top du pire. Le classement complet est disponible en cliquant ici.

Si l'un de vos mots de passe est présent dans cette liste, il est important de le changer rapidement (y compris s'il s'agit de ce bon vieux azerty). Un bon mot de passe doit comporter au moins 10 caractères, avec des majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres. Enfin, il est possible de savoir si l'un de ses comptes en ligne a été compromis grâce au site haveibeenpwned.com. Si l'un de vos comptes apparaît grâce à cet outil, il est important de modifier le mot de passe associé.