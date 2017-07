Régis Marcon, star de la 2e édition du Lyon Street Food Festival

Pour sa 2e édition, le Lyon Street Food Festival va frapper fort avec la présence du chef triplement étoilé, Régis Marcon.

© tim Douet Régis Marcon, chef triplement étoilé

Les 8,9 et 10 septembre prochain, Lyon Street Food Festival va reposer ses marmites aux Subsistances pour une 2e édition. L'occasion pour les organisateurs d'élever encore un peu plus le niveau avec la présence du chef triplement étoilé Régis Marcon. Figure incontournable de la gastronomie française, Regis Marcon sera présent uniquement le vendredi soir et il se dit déjà que son plat pourrait tourner autour du champignon. Sa spécialité.

6 étoiles Michelin aux Subsistances

Il sera aussi bien entouré puisque ce sont six étoiles qui seront aux fourneaux durant ce week-end. Comme l'an passé, Mathieu Viannay de La Mère Brazier** et Christian Têtedoie de l'Antiquaille* seront présents. Autour d'eux, une pléiade d'autres chefs (45) bien connues des Lyonnais : l'équipe de Mamasan, Ludovic et Tabata May du restaurant Les apothicaires, Joseph Viola etc.. Les barquettes seront toujours de 4 ou 5 euros. Quant aux portions, jugées parfois trop petites l'an passé, les organisateurs ont assuré avoir mis en place en cahier des charges très strict pour qu’elles soient les mêmes dans tous les stands.

Du côté des échanges internationaux, Hong Kong sera présent comme l'an passé et sera accompagné de la Colombie et de la ville et région de Puebla au Mexique. Trois villes qui seront représentées par des chefs locaux et français. Parmi les nouveautés on trouvera pêle-mêle : un Sugar Hangar, espace dédié à la street-food sucrée, un espace coktail et un penchant culture encore plus affirmée avec la présence, entres-autres, de Lescop, BRNS ou encore Requin Chagrin.

"On a tout fait pour que l’expérience soit plus fluide cette année"

L'an passé, le festival avait connu quelques soucis de gestion de l'affluence, notamment le vendredi. Un problème que les organisateurs ont "pris en compte", ont-ils confié. "On a entendu le message et tout fait pour que l’expérience soit plus fluide cette année. Il y aura des files dédiées pour les personnes qui ont des préventes et une gestion de la billetterie en temps réel pour s'adapter au mieux à l'affluence sur place. Il y aura aussi plus de stands et plus de chefs par stand pour répartir au mieux cette affluence", ont-ils expliqué. La monnaie virtuelle avec laquelle les festivaliers pourront acheter leurs barquettes pourra aussi être précommandée et la billetterie comportera deux créneaux horaires par journée.