Emmanuel Meyssat et Caroline Chaverot remportent la SaintéLyon

Comme en 2016, Emmanuel Meyssat a devancé tous ses adversaires sur le 72 km pour s'adjuger la 64e édition de la SaintéLyon, dans la nuit de samedi à dimanche. Chez les femmes, c'est Caroline Chaverot qui s'est imposée.

Emmanuel Meyssat a réussi ce dimanche l'exploit de conserver son titre sur la distance reine de la SaintéLyon, le 72 km, avec un temps de 5 h 18'. Avec plus de 11 minutes d'avance sur son premier poursuivant, Jérémy Pignard (5 h 29' 46''), le coureur originaire de Larajasse n'a laissé aucune chance à la concurrence. Dans un trail marqué par le froid et la neige, Emmanuel Meyssat a franchi la ligne peu avant 5h du matin. La troisième marche du podium revient à Benoît Cori (5 h 32' 51''), titré en 2013 et 2015.

De son côté, Caroline Chaverot ne cachait pas sa joie à l'arrivée. La championne du monde de trail 2016 était heureuse de s'imposer pour la première fois sur la SaintéLyon, après une saison demi-teinte. En 6 h 37' 39'', la Franco-Suissesse a devancé Jennifer Lemoine (6 h 56' 33'') et Aline Coquard (6 h 57' 39'').

Une belle surprise pour terminer l'année ! A nice surprise to finish the year ! @saintelyon #TimeToPlay #CrossTheMountain pic.twitter.com/R7EM2tCfQm — Caroline Chaverot (@ChaverotC) 3 décembre 2017

En relais, la performance de Mahdi, Alseny, Rauf et Amir, quatre réfugiés afghans et guinéen est à souligner. Le "Team liberté" qui courait pour la ligue des Droits de l'homme a terminé les 72 km en relais à la 111e place, en 8 h 48' 23''.

Tous les résultats sont à retrouver ici.