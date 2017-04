Presque à domicile à Gerland, Clermont se qualifie pour la finale

Dans un stade de Gerland vêtu de jaune et bleu, l'ASM Clermont Auvergne s'est imposé face au Leinster (27-22) dans cette demi-finale de Champions Cup.

©THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Les virages nord et sud du stade de Gerland ont repris vie cet après-midi, à l'occasion de la demi-finale de Champions Cup entre Clermont et les Anglais du Leinster. Menant 15-3 à la pause, les Français ont conservé leur avantage toute la rencontre pour finalement s'imposer 27-22, devant près de 41 000 spectateurs. En finale, ils seront opposés aux Saracens, déjà vainqueurs de la compétition l'an dernier au Parc OL.

L'ASM Clermont va revenir dès samedi prochain à Lyon mais cette fois-ci dans la peau du visiteur. Les jaune et bleu rencontrent en effet le Lou pour le compte de la 25e et avant-dernière journée de Top 14. Les coéquipiers d'Aurélien Rougerie sont à la lutte avec Montpellier pour la 2e place du championnat. Les Lyonnais, invincibles à Gerland depuis leur arrivée en janvier dernier sont quant à eux toujours en course pour une qualification pour les phases finales, inespérée en début de saison.

Une qualification qui a donné droit à un envahissement du terrain en fin de match.