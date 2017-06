Transfert : Bertrand Traoré signe à l’OL pour 10M€

C'est officiel, l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré a signé à l'OL ce lundi pour cinq ans.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Bertrand Traoré, l'attaquant de Chelsea a signé à l'OL et a été présenté ce lundi soir par Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas. Jusqu'ici, la somme attendue pour ce transfert était de 19 millions d'euros. C'est pourtant un montant bien inférieur qui a été annoncé ce lundi par le président de l'OL puisque le transfert a été conclu pour 10M€ plus 15% de l'éventuelle plus-value à la revente. Le joueur burkinabé s'est engagé pour cinq ans.

Passé par le centre de formation de l'AJ Auxerre comme son frère Alain, bien connu des pelouses de Ligue 1, Bertrand Traoré est un joueur polyvalent comme l’a expliqué Bruno Genesio : "Sa polyvalence est très intéressante pour nous. Il peut être sur les côtés, mais aussi en pointe dans les espaces". En vacances jusqu'au 10 juillet, il ne sera pas présent au centre d'entraînement ce mardi pour la reprise. Il s'agit de la deuxième recrue de l'OL après après le latéral gauche de Guingamp Fernando Marçal acheté pour 4,5 millions d’euros. Une recrue qui ne sera visiblement pas la dernière puisque Jean-Michel Aulas a confirmé que les négociations étaient très avancées avec l'attaquant du Real Madrid Mariano Diaz et le latéral gauche du Havre Ferland Mendy.

