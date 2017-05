L'OL féminin remporte son 11e titre consécutif de champion de France

L'OL a atomisé Soyaux 9-0 cet après-midi au Groupama OL Training Center. Une très large victoire qui lui permet de s'assurer son 11e titre consécutif de champion de France.

©OL

Comme l'année dernière, l'OL féminin devait l'emporter face à Soyaux pour empocher sa consécration. Et comme l'année dernière, les filles de Gérard Prêcheur se sont imposées de la plus belle des manières. Une avalanche de buts dont trois doublés des attaquantes Ada Hergerbeg, Eugénie Le Sommer et Alex Morgan. Comme un symbole, la capitaine Wendie Renard est venue inscrire l'ultime but de la rencontre d'une tête rageuse.

D1 féminine: Lyon écrase Soyaux (9-0) pour décrocher son 11e titre de champion de France d'affilée ! #D1F pic.twitter.com/Y9bWaqLn6Y — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 8 mai 2017

À deux matchs de la fin du championnat, les Fenottes sont certaines d'être sacrées pour la 15e fois de son histoire, la 11e fois consécutive! Une couronne qui n'a pas mis de temps à s'installer. Les Lyonnaises comptent en effet une seule petite défaite en 20 matchs joués, face au Paris Saint-Germain, pour 19 victoires. Des Parisiennes qu'elles affronteront dès samedi pour la 21e et avant-dernière journée de D1, avant de les retrouver le 19 mai pour la finale de la coupe de France.

Mais le grand défi qu'attend les coéquipières de Camille Abily, c'est bel et bien la finale de la Ligue des Champions, toujours face au PSG, qui aura lieu le 1er juin à Cardiff. Il restera avant cela deux matchs de championnat de France pour soigner la différence de buts et fêter comme il se doit ce nouveau titre.

Retrouvez toute l'actualité de l'OL sur Olympique et lyonnais.com