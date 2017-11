L’OL, 26e effectif le plus cher d'Europe

Selon l’Observatoire du football CIES, l'effectif de l'OL est valorisé à 250 millions d'euros, soit le 26e effectif le plus cher d'Europe et le 3e en France.

DR

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a classé les équipes des cinq grands championnats européens (France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne) en fonction de la valeur de transfert estimée de leurs joueurs. Un classement dans lequel l'Olympique lyonnais figure en bonne position en occupant la 26e place sur 98 et la 3e place en Ligue 1. En tout, l'effectif de l'OL est évalué à 250 millions d'euros. Un effectif dans lequel le joueur le plus cher est Nabil Fekir estimé à 48 millions d'euros.

En France, c'est bien évidemment le PSG qui possède l'effectif le plus cher (864 millions d'euros) avec comme joueur le plus cher Neymar, dont la valeur (218 millions d'euros) est supérieure au prix de l'effectif de l'OM (213 millions). Dans les cinq grands championnats, c'est Manchester City qui possède l'effectif le plus onéreux (1196 millions d'euros), Tottenham (1173 millions d'euros) et le FC Barcelone (1130 millions d'euros).