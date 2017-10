Angers - OL (3-3) : l'Olympique lyonnais stoppé en plein vol

Alors qu'ils menaient 3-1 à la mi-temps, l'Olympique lyonnais a subi un sérieux revers de la part d'Angers en deuxième période ce dimanche après-midi, et échoue à s'approcher du podium.

Mariano Diaz

Tout avait pourtant bien commencé : avec deux buts d'avance à la mi-temps grâce à Mariano Diaz (5e), Mouctar Diakhaby (38e) et Memphis (41e), l'Olympique lyonnais semblait en bonne voie pour gagner face à Angers. Mais le carton rouge de Marcelo en début de seconde période a marqué un coup d'arrêt pour les Lyonnais. Rapidement, les Angevins ont enchaîné deux buts à la 58e et 67e minute, bloquant l'Olympique lyonnais à trois points du podium, derrière Bordeaux, Marseille et Saint-Étienne.

Prochain rendez-vous le 13 octobre sur la pelouse du Parc OL. Les hommes de Bruno Genesio ont deux semaines avant le match contre Monaco pour se remettre en selle.

