Play-offs : l'Asvel, battue par Strasbourg, attend le match 4

Les Villeurbannais se sont inclinés 64-67 à l'Astroballe, dimanche soir, pour le 3e match de la demi-finale des play-offs. Mais l'Asvel mène toujours (2 victoires à 1).

Asvel Basket

Après deux victoires contre Strasbourg, chez leurs adversaires, les joueurs de l'Asvel comptaient boucler cette demi-finale des play-offs à domicile. Il ne leur manque en effet qu'une victoire pour décrocher leur place en finale. Mais la SIG est coriace et l'Astroballe n'est pas inviolable : la Green Team y avait déjà perdu neuf fois.

L'Asvel avait pourtant démarré tambour battant, infligeant un 10-0 en quatre minutes. Mais Strasbourg est revenu et le match a été très serré jusqu'au bout. Portée par Erving Walker et AJ Slaughter, la SIG a réussi à se maintenir à flot, profitant de la maladresse adverse, pour l'emporter de trois points à la fin, 64-67. "On a manqué un peu de rythme sur la fin, on s’est précipité un peu, avec des tirs pas très bien construits, a commenté le coach de l'Asvel, JD Jackson. Il faudra faire mieux à ce niveau et retrouver notre meilleur basket sur les fins de match."

Les deux équipes se retrouveront donc pour une quatrième manche, mardi à l'Astroballe. En espérant que leur salle portera enfin chance aux Villeurbannais. Sinon, il faudra réaliser l'exploit d'emporter le cinquième match décisif à Strasbourg, comme un remake de l'an passé en finale...