enform@Lyon, l'application pour inciter les Lyonnais à faire du sport

La ville de Lyon vient de lancer une application (enform@Lyon) afin de favoriser la pratique sportive en utilisant le mobilier urbain.

@R.B Yann Cucherat en compagnie de Tony Parker lors du lancement de l'application enform@Lyon

Une idée sportive et novatrice. Depuis sa prise de fonction comme adjoint aux sports à la ville de Lyon, Yann Cucherat tente d'impulser une nouvelle dynamique sportive. A l'image du lancement, ce mercredi, d'une application nommée enform@Lyon destinée aux Lyonnais qui veulent faire du sport à travers différents parcours classés selon trois niveaux de difficulté (débutants, intermédiaires et avancés). "Je ne vais pas le cacher, cette application est un projet qui me tient à cœur, indique Yann Cucherat. A Lyon, on a la chance d'avoir de bons clubs professionnels, un tissu associatif sportif remarquable mais je voulais qu'on favorise la pratique sportive informelle en utilisant le mobilier urbain existant." D'où cette application qui propose onze parcours audioguidés et va donc permettre de faire du sport tout en découvrant la richesse culturelle de la cité rhodanienne. Une initiative séduisante pour Tony Parker qui a accepté d'associer son image pour le lancement de enform@Lyon. "Ma mère était naturopathe et lorsque j'étais petit, je ne réalisais pas forcément l'importance du sport sur la santé, explique le basketteur. En devant un joueur professionnel, j'ai vite compris (sourire). C'est important de faire du sport pour le bien-être. Sincèrement, c'est une excellente idée d'avoir imaginé un tel concept, cela va plaire même aux touristes de passage à Lyon."

Une application complète mais pas pensée en matière d'usage

Yann Cucherat qui souhaite faire de "Lyon, un grand terrain de sport", espère voir cette application être utilisée par le plus grand nombre. "On débute avec onze parcours mais on veut mailler toute la ville voire la Métropole. Pourquoi pas imaginer une boucle illuminée lors de la fête des Lumières", s'enthousiasme l'ancien gymnaste. Si l'application enform@lyon semble tenir toutes ses promesses, elle n'a pas été pensée – comme trop souvent - en matière d'usage. Elle n'est pas compatible avec les montres connectées. "Cela a été abordé mais on n'a pas retenu cette option, confie François Patris, le responsable du service animation sportive de la ville de Lyon. D'avoir une application aussi complète avec autant d'informations, des vidéos… cela nous a déjà demandé une grosse charge de travail. Mais si on a des retours d'utilisateurs sur les montres connectées, on étudiera la question." En attendant, pas facile de courir et transpirer en regardant son smartphone pour ne rater aucune information.

Pour télécharger l'application.