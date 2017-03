TheTowerRun Incity Lyon : course d'escaliers de 765 marches

Extrait de l'article "Le championnat de l'escalier", paru dans le n°377 du 1er décembre 1905, de "La Vie au grand air". "Dimanche dernier, on a disputé à la Tour Eiffel, le championnat de l'escalier. Il s'agissait tout simplement de grimper en vitesse les 729 marches qui mènent du sol à la deuxième plate-forme (…). Ce n'était pas un mince effort de grimper ces escaliers à détours multiples pour parvenir aux 115 mètres d'altitude séparant le bas de la tour du deuxième palier. Ceux qui grimpent en vitesse leur cinquième peuvent conclure que c'est relativement facile et qu'avec un peu de courage ion pourrait arriver au bout. Hélas ! Il a fallu déchanter, et si l'épreuve a obtenu le plus réel succès, - les tout premiers mis à part, on a pu voir les coureurs rapides et les gamins hardis époumonés avant la première plate-forme et ne se hisser jusqu'en haut que péniblement, avec des soupirs et des hoquets désespérés."