Wauquiez soutenu par Chasse, Pêche, Nature et Traditions

Par un communiqué, le mouvement Chasse, Pêche, Nature et Traditions a témoigné de "nombreux points de vue convergents" avec Laurent Wauquiez et soutient ainsi sa candidature à la présidence du parti Les Républicains.

© Tim Douet Laurent Wauquiez

Chasse, pêche, Nature et Traditions - le Mouvement de la ruralité s'est placé ce jeudi du côté de Laurent Wauquiez dans la course à la présidence du parti Les Républicains. Ce parti politique (CNTP), associé au parti les Républicains depuis 2012, revendiquait cette même année environ 8 500 adhérents. Si la course à la présidence peut sembler acquise à Laurent Wauquiez, ce soutien témoigne de la volonté de ce dernier de s'appuyer sur son action régionale. En effet, Thomas Challies, responsable national de CNTP, précise dans son communiqué que c'est en "cohérence avec sa politique en tant que Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes que CPNT a forgé son positionnement. Une politique environnementale clairement tournée vers les chasseurs et les pêcheurs et moins vers les antitouts !" Un an plus tôt, Laurent Wauquiez présentait ainsi un partenariat de 3 millions d'euros, sur 3 ans, avec la fédération régionale des chasseurs, chargée depuis de mettre en place la politique environnementale de la région. Une décision qui avait provoqué l'ire de son opposition. Le soutien du parti à la candidature de Laurent Wauquiez est également motivé par la présence de Virginie Calmels, qui sera vice-présidente du parti en cas de victoire. Cette dernière avait, lors des élections régionales de 2015 en Aquitaine, intégré à sa liste l'actuel président du parti Chasse, Pêche, Nature et Traditions.