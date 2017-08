Une lettre de Collomb à Ciotti fuite dans la presse

Dans une lettre de Gérard Collomb à Eric Ciotti rendue publique par Nice Matin, le ministre de l'Intérieur estime que les associations d'aide aux migrants à la frontière franco-italienne sont "animés par la volonté d'occuper l'espace public et médiatique".

© Tim Douet Gérard Collomb

En pleine campagne des législatives, le président LR du conseil départemental des Alpes Maritimes, Eric Ciotti, adressait un courrier à Gérard Collomb pour lui demander de venir constater les effets "d'une crise migratoire inédite" à la frontière italienne et obtenir ainsi de nouveaux moyens. Mais ce n'est qu'à la fin du mois de juillet que Gérard Collomb adresse sa réponse à Eric Ciotti. Ce vendredi, Nice-Matin révèle le contenu de cette lettre, dans laquelle il estime que la procédure d'asile puisse être détournée à des fins politiques. Les migrants seraient "guidés par différents collectifs de la vallée de la Roya, animés par la volonté d'occuper l'espace public et médiatique" écrit-il.Tandis qu'au premier semestre 2017, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté de 35%, les structures de pré-accueil des demandeurs d'asile de Nice ont dû faire face ces dernières semaines à un "afflux exceptionnel". Gérard Collomb n'entend pas pour autant accorder des moyens supplémentaires, précisant dans sa lettre que le taux de non-admissions prononcées et exécutées à la frontière est de plus de 97%.