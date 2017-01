Sénat : Gérard Collomb énervé d’être “tombé à 4 000 euros par mois”

Le maire de Lyon se serait plaint d’avoir été sanctionné par le Sénat et d’être “tombé à 4 000 euros par mois”.

Gérard Collomb, invité de l'émission On n'est pas couché, sur France 2, le 24 septembre 2016.

Pauvre Gérard Collomb. Selon Le Point, le sénateur-maire de Lyon serait en colère contre le règlement intérieur du Sénat. À cause de ses absences, ses revenus ont été plafonnés à 4 000 euros par mois. "Je ne touche donc rien en tant que maire de Lyon et président de la métropole", déplore le sénateur-maire.

L'hebdomadaire rapporte ainsi que Gérard Collomb a été récemment sanctionné pour un déplacement officiel en Algérie qui l'a empêché d'être présent à Paris durant une semaine. Le sénateur-maire a parlé d’"un vrai cauchemar". "C'est impossible de prévoir quels jours on doit être à Paris, car on ne sait pas d'une semaine sur l'autre quand se feront les votes solennels. Impossible dans ces conditions d'organiser un agenda", s'est-il justifié. Selon lui, ces règles de sanction pourraient même être un problème pour le Sénat à l'avenir : "Dans ces conditions, on n'aura bientôt plus comme sénateurs que des mauvais, des apparatchiks de partis et des retraités."

Il est vrai que le règlement est des plus drastique puisqu'il oblige les membres du palais du Luxembourg à assister aux commissions, aux votes solennels et aux questions au gouvernement. Problème : le président de la métropole de Lyon n'est pas des plus assidus dans les travées du Sénat. Il est même l'un des moins présents et avait déjà été sanctionné en janvier 2016 par Gérard Larcher, le président du Sénat.