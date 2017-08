L'agenda calculé de l'ascension du Mézenc par Laurent Wauquiez

Instaurée depuis 2012 comme marqueur de rentrée politique, l'ascension du mont Mézenc ne se fera pas en plein milieu du mois d'août, mais le premier dimanche de septembre.

ROMAIN LAFABREGUE / AFP Laurent Wauquiez au sommet du mont Mézenc pour le lancement de sa campagne des régionales de 2015

Le décalage de l’événement est synonyme d'une annonce : celle de la candidature de Laurent Wauquiez à l'élection du président du parti Les Républicains du 10 et 17 décembre prochain. L'été précédent, le patron du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes gravissait, comme chaque année depuis 2012, le mont Mézenc, situé à la croisée de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Une rentrée politique programmée un 14 août qui avait regroupé près de 700 personnes, contre 1 500 l'année précédente à la toute fin du mois. L'ascension lui avait alors permis de mêler la démonstration de force et de lancer dans le même temps sa campagne pour les régionales.

Le lendemain du campus national des jeunes Républicains

C'est donc le dimanche 3 septembre que Laurent Wauquiez pourra compter ses troupes autour du mont Mézenc et lancer sa campagne pour la présidence du parti. L'ex-député du Rhône Georges Fenech, lui a récemment apporté publiquement son soutien après l'avoir considéré comme le "grandissime favori". La date du 3 septembre n'a rien à voir avec le hasard, car la veille, le campus national des Jeunes Républicains ne se déroulera pas au Touquet, mais à Pierre Bénite, en région lyonnaise. Pour le moment, 500 participants sont annoncés et des bus devraient être affrétés pour emmener le lendemain les militants en Haute-Loire.