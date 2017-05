Thierry Philip : "Collomb a choisi une route par conviction"

Maire du 3e arrondissement et Vice-Président du Grand Lyon, Thierry Philip a commenté la récente nomination de Gérard Colomb dans le gouvernement d’Édouard Philippe, au ministère de l’Intérieur.

Thierry Philip déclare que Gérard Collomb "correspond à ce que souhaite le Président de la République : un homme capable de décider et d’assumer ses décisions, qui a toujours plaidé pour l’association droite/gauche inaugurée par Raymond Barre." Il met l’accent sur le fait que "pour lui, la gauche et la droite, c’est différent" et adresse de respectueux vœux de réussite à Collomb : "J’ai pour lui du respect même si je n’ai pas suivi son choix." Sur la légitimité de son soutien à Emmanuel Macron et de sa nomination, Thierry Philip n’a aucun doute : "après 10 ans avec Gérard Collomb je sais qu’il est de gauche, je n’ai aucun doute sur ce point." Il ajoute, pour clore, que "servir la France mérite quelques larmes quand au fond de son cœur quand on y croit très fort". Une réaction sans détour, saluant à la fois l’homme "sensible" et le politique "de conviction".