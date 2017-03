Débat présidentiel : à Lyon les Jeunes avec Macron sont confiants

Ce lundi, le débat télévisé réunissant les cinq principaux candidats à l’élection présidentielle a été suivi par près de 10 millions de téléspectateurs. Parmi eux, une soixantaine de “Jeunes avec Macron” réunis dans leur QG à Lyon.

(capture d’écran de l’émission de TF1) Emmanuel Macron pendant le débat télévisé du 20 mars.

Une ambiance calme et détendue règne ce lundi soir chez les jeunes macronistes lyonnais, plus rivés sur Twitter qu'occupés à scander des slogans de campagne. Le petit local du 1er arrondissement, décoré de portraits et de slogans d’Emmanuel Macron sur fond de drapeaux français et européen, s’est rempli progressivement d'une soixantaine de personnes, dont plusieurs sont restées debout tout au long du débat.

Sereins et décontractés, les “Jeunes avec Macron" se sont installés comme pour assister à une séance de cinéma. "On est confiants. Emmanuel Macron a affirmé un programme dont on est fiers, on attend qu’il le défende ce soir", déclare l’un d’entre eux à Lyon Capitale.

À 21h, le débat commence. Les lumières s’éteignent et les participants écoutent leur candidat religieusement. Pendant le débat, quelques applaudissements et moqueries adressés aux candidats adverses se font entendre. Les jeunes “marcheurs” sont rivés sur leur téléphone, ils préfèrent s’exprimer sur Twitter, en citant leur favori tout au long de la soirée.

Ardeur militante apaisée, les jeunes Lyonnais convaincus par le projet d’Emmanuel Macron semblent assurés d’une place au second tour pour leur candidat.