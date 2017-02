Onze kilos de cannabis saisis à Oullins

La gendarmerie a lancé lundi une importante opération dans le quartier de la Saulaie, à Oullins, pour démanteler un trafic de cannabis. Une quinzaine de personnes ont été interpellées.

Google Place Kellerman, Oullins (capture d'écran Google)

Ils étaient quelque 300 gendarmes et policiers, lundi au petit matin, dans le quartier de la Saulaie, à Oullins, au sud de Lyon. Selon Le Progrès, cette opération, qui est l'aboutissement d'une longue enquête ouverte voilà plus d'un an, a permis la saisie de huit kilos de résine de cannabis et de trois kilos d'herbe. Le tout dans plusieurs lieux perquisitionnés, entre la place Kellerman et la rue Louis-Roy.

Présentation au parquet

De plus, d'importantes sommes en liquide, peut-être en dizaines de milliers d'euros, ont été découvertes. Une quinzaine de personnes, du simple revendeur aux organisateurs présumés, ont été interpellées, relate Le Progrès. Déjà une dizaine ont été présentées au parquet, cinq autres le seront ce samedi.