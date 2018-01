Lyon 1er : en état d’ivresse, il agresse trois policiers municipaux

Ce samedi, rue de la République, un homme de 32 ans a insulté puis agressé des policiers municipaux.

©Tim Douet

Un Oulinnois âgé de 32 ans a été interpellé ce samedi à 00h30 rue de la République dans le 1er arrondissement de Lyon par un équipage de la police municipale. En état d'ivresse, il venait de frapper trois policiers municipaux (1 jour d'ITT pour l'un d'eux), les avait insultés et s'était rebellé durant l'arrestation. En garde à vue, le mis en cause a reconnu partiellement les faits et a été présenté au parquet ce dimanche et écroué en attente de comparution aujourd'hui pour "outrage, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion".