Ils volent des personnes âgées en se faisant passer pour la SPA

Trois jeunes San-Priots ont été arrêtés ce jeudi pour avoir volé des cartes bancaires et de l'argent liquide à des personnes âgé en faisant croire qu'ils collectaient de l'argent pour la SPA.

©Tim Douet

Deux mineurs de 16 ans et une jeune femme de 18 ans vivant à Saint-Priest ont été interpellés ce jeudi par le service enquêteur lors de leur présentation à l'hôtel de police. Entre le 17 février et le 31 décembre 2017, ils avaient commis sur l'agglomération lyonnaise 19 vols par ruse au préjudice de personnes âgées. Sous prétexte de collecter des fonds pour la SPA, ils s'introduisaient aux domiciles des victimes et détournaient leur attention pour dérober du liquide et des cartes bancaires utilisées ensuite en paiement sans contact. Ils étaient identifiés grâce à l'exploitation des vidéosurveillances des commerces et à la suite d'un rapprochement effectué par les policiers. Ils avaient été interpellés dans le cadre de cette procédure distincte, le 11. janvier dernier, mais n'avaient pas été poursuivis. La perquisition du domicile de la famille du mineur de 16 ans amenait à la découverte d'une carte de fidélité dérobée chez une victime. Ils ont tous les trois reconnu les faits et feront l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 5 novembre prochain pour « vols par ruse et usages frauduleux de moyens de paiement ».