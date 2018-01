Que faire à Lyon le week-end du 20 et 21 janvier ?

Janvier fait grise mine, mais Lyon s’embellit. Voici 8 évènements et activités incontournables de ce week-end :

Clash of Lyons

@XAVIER LEONTI Le centre d'iFLY Lyon va accueillir environ 150 athlètes, ce vendredi et samedi

La chute libre indoor, vous connaissez ? Comme le nom l’indique, c’est comme la chute libre… excepté le côté plein air. Aussi abracadabrant que ça puisse paraître, la pratique se veut sport à haut niveau, elle est même à deux doigts d’intégrer le prestigieux panel des disciplines olympiques. Ce week-end, le Clash of Lyons est organisé à l’iFly de la ville éponyme. 150 athlètes en découdront au gré de vents artificiels, et ce, dans le cadre de 3 épreuves : vol relatif, freestyle et dynamic.

iFly Lyon, 48 Ancienne route de Grenoble. Le 19, de 13h à 19h30, et le 20 janvier de 8 à 16h. Gratuit.

Salon de l’Étudiant

Dur, dur d’être en Terminale. Les perspectives post-bac sont terrifiantes et nombreux sont les étudiants qui ne savent toujours pas sur quel pied danser. Pour les plus indécis, le salon de l’Étudiant s’invite à l’Eurexpo pour le week-end. Une occasion pour eux de flairer une piste ou même de s’adresser à une des centaines d’écoles, prépas ou facultés présentes pour l’évènement.

Eurexpo, 9 Avenue Louis Blériot, 69680 Chassieu. Le 19, 20 et 21 janvier. De 9h à 17h le vendredi et de 10h à 18h le samedi / dimanche. Gratuit.

Nuit de la lecture

Amoureux de la lecture, rassemblez-vous ! Les Nuits de la lecture auront lieu samedi soir à partir de 20h. Le concept est plutôt alléchant. Bibliothèques et librairies garderont leurs portes ouvertes la nuit tombée. Une excuse, sans doute, pour les amateurs de tournures de phrase de veiller, ou, pour d’autres, de participer aux nombreuses activités proposées pour l’occasion. Tel un coin de bouquinage, les possibilités ne se comptent pas : Murder Party à Pollionnay, projection musicale à Colombier-Saunieu… médiathèques et centres de lecture jouent l’excentricité, une qualité propre à la nuit.

Bibliothèques et libraires lyonnaises. La nuit du samedi 20 janvier. Programme en détail ici.

Cinemascoop

@Improvidence Cinemascoop, spectacle d'improvisation au sein d'Improvidence

Imaginez ! Vous voilà dans une émission télé accompagné d’une brochette d’homologues. Le but ? Improviser un rôle donné d’un long-métrage pris au hasard. Impossible ? Ce n’est pas l’avis de la LILY, Ligue d’improvisation lyonnaise professionnelle, dont les comédiens se sont prêtés au jeu le temps d’une loufoque performance théâtrale : Cinemascoop. Le cocktail s’annonce être autant une succulente expérience qu’un vif hommage aux sphères du grand écran.

L’Improvidence, 6 rue Chaponnay, 69003 Lyon. Le samedi 20 janvier à 19h30. De 9 à 16€ selon le type de réservation.

Don du sang

Les 20 ans de la MSPLA – Mon sang pour les autres – se fêtent ! L’opération de collecte a déjà collecté le sang de 352.000 donneurs éparpillés aux quatre coins de la France. Ce qui n’est pas une raison de se reposer sur ses lauriers pour autant. Une collecte est organisée aujourd’hui et demain au palais de la Bourse. Comme n'importe quel prélèvement, il se précède un entretien pour savoir si le donneur est adéquat aux requis de don. Les Toques blanches lyonnaises seront également présentes pour l’occasion. Elles y prépareront des crêpes salées ou sucrées.

Palais de la Bourse, place de la Bourse, 69002 Lyon. Le vendredi 19 janvier de 10h30 à 19h30 et le samedi 20 janvier de 10h30 à 17h30.

Festival “Têtes de bois”

Avant Toy Story il y avait Guignol. Inventée en 1808, la marionnette devient la mascotte de facto de la capitale des Gaules. Si bien que lui et ses camarades sont à l’honneur au festival “Tête de bois”, dédié à ces pantins. En outre, pas d’exclus : l’évènement invite autant les parents que leurs bambins, et ce, pour des spectacles pimpants et des ateliers originaux. Parmi eux, Mange tes ronces, un spectacle d’ombres où Léopold se butte à sa terrifiante grand-mère…

Tous les jours jusqu’au 10 février. Endroits divers. Programme en détails ici.