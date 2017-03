Le Mirage Festival investit Lyon ce week-end

Après quatre éditions auréolées de succès, le Mirage festival, initié en 2013, est aujourd’hui un rendez-vous majeur des cultures numériques et de la création innovante à l’échelle du territoire lyonnais.

Tim Douet Le Mirage Festival prend ses quartiers aux Subsistances pour le week-end

Le Mirage Festival créé par Simon Parlange et Jean-Emmanuel Rosnet se tient jusqu'au 12 mars à Lyon. Cette année, le thème est l’"(Im)matérialités". Entre parcours d’exposition, débats, projections et performances, cette 5e édition cherche à ouvrir l’œil du spectateur sur la frontière poreuse qui existe entre le virtuel et le réel. Plaçant l’humain au centre des œuvres et des expériences, les artistes tenteront de plonger le spectateur dans un univers de réalité augmentée.

Avec la volonté de ne pas s'afficher comme élitiste, le festival, qui se tient pour l’essentiel aux Subsistances, propose de découvrir des œuvres accessibles à différents endroits de la ville comme le Transbordeur ou la Taverne Gutenberg. Ce sera notamment le cas au Musée des Beaux-Arts où chacun pourra découvrir, à partir de jeudi, Empreintes, un totem interactif réagissant aux mouvements.

Quelles frontières entre le vrai et le faux ?

Tim Douet L'installation "Mirages et miracles" est à retrouver aux Subsistances

L’installation MINNK de Wilfried Della Rossa invite le spectateur à s’allonger dans une création monumentale mais intimiste. Rythmée par une empreinte sonore réalisée par Before Tiger, l’expérience visuelle permet de réduire la frontière entre l’univers réel et le numérique.

Moins intimistes, les deux artistes Adrien M & Claire B, dans leurs installations nommées "Mirages et miracles", s’intéressent à la frontière entre le vrai et le faux. Les spectateurs peuvent à travers une tablette numérique voir les différentes gravures se métamorphoser et s’animer grâce à un dispositif de réalités augmentées.

Pour les plus curieux et passionnés, des conférences sont organisées du jeudi au samedi au Pôle Pixel de Villeurbanne. Ces espaces de création et de rencontre tenteront de réfléchir aux enjeux des réalités virtuelles ou encore d’évoquer l’économie de la créativité numérique.

5e Festival Mirage, (Im)matérialités

A Lyon du 8 mars au 12 mars

Retrouvez toute la programmation du festival : Mirage Festival