Découvrez la programmation officielle des Nuits de Fourvière 2018

La programmation officielle du festival Les Nuits de Fourvière va être annoncée ce mardi à partir de 11h30. Une édition 2018 qui s’annonce déjà comme l’un des meilleurs crus de l’histoire du festival.

© les Nuits de fourvière Affiche officielle du festival les Nuits de fourvière 2018

La programmation officielle des Nuits de Fourvière va être annoncée ce mardi midi. Depuis la Villa Florentine dans le 5e arrondissement. Alors que l'on sait déjà qu'Étienne Daho, Big Flo & Oli et que Julien Clerc seront de la partie, plusieurs noms commencent à fuiter sur les réseaux sociaux. IAM, Arctic Monkeys, Massive Attack, MGMT, Juliette Armanet, MC Solaar ou encore Julien Doré sont annoncées ici et là. Attention rien d’officiel pour le moment.

L'édition 2018 aura lieu entre le 1er juin et le 28 juillet prochain. Restez sur Lyon capitale pour suivre l'officialisation de la programmation en direct. Une programmation qui pourrait s'annoncer déjà comme l'une des meilleures de l'histoire du festival.

La billetterie ouvrira ce vendredi 16 mars à 14h.

Pop Rock International :

LCD Soundsystem - le 12 juin à 21h au Grand Théâtre

Phoenix - le 13 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Texas - le 15 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Her - le 17 juin à 20h à l'Odéon

Massive Attack, première partie : Young Fathers - le 1er juillet à 21h au Grand Théâtre

MGMT - le 2 juillet à 21h au Grand Théâtre

Ben Howard, première partie : Tamino - le 3 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Jack White - le 8 juillet à 20h30 au Grand Théâtre

Arctic Monkeys - le 10 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Belle & Sebastian * Nits - le 18 juillet à 21h au Grand Théâtre

Jain, première partie : Angèle - le 26 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Chanson Française, Pop, Rap :

Etienne Daho, première partie : Calypso Valois - le 11 juin à 21h30 au Grand Théâtre

IAM version symphonique - le 14 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Dominique A + Feu ! Chatterton, première partie : Malik Djoudi - le 16 juin à 19h30 au Grand Théâtre

Juliette Armanet - le 20 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Marquis de Sade, première partie : Fabio Viscogliosi - le 25 juin à 20h30 à l'Odéon

Dick Annegarn, première partie Greg Gilg - le 30 juin à 20h30 à l'Odéon

Julien Clerc - le 4 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

BigFlo & Oli, premières parties : DJ Fly et Flixpen Sill - le 14 juillet à 19h30 au Grand Théâtre

Charlotte Gainsbourg, première partie : Girls in Hawaii - le 16 juillet à 21h15 au Grand Théâtre

Birkin/Gainsbourg, Le symphonique - le 17 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Benjamin Biolay rend hommage à Hubert Mounier - le 19 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Ibeyi + Gaël Faye - le 20 juillet à 21h au Grand Théâtre

Julien Doré - le 23 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

MC Solaar - le 27 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Bernard Lavilliers, première partie Gaël Faure - le 27 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

World, Jazz, Musiques du Monde :

Fatoumata Diawara, première partie : Jupiter & Okwess - le 3 juin à 20h30 à l'Odéon

Nuit du Hot Club de Lyon - le 5 juin à 21h30 à l'Odéon

Raphaël Imbert - le 6 juin à 20h30 au Temple du Change

Nuit Tony Gatlif - le 22 juin à 20h au Grand Théatre

Hommage à Nougaro avec Babx, De Pourquery et Minvielle - le 24 juin à 20h30 à l'Odéon

Caetano, Moreno Zeca & Tom Veloso, première partie Antonio Zambujo - le 5 juillet à 21h au Grand Théâtre

Seu Jorge, tribute to David Bowie - le 6 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Fellag, Cheikh Sidi Bemol, Minvielle - le 15 juillet à 21h30 à l'Odéon

Nuit reggae & Caraibes - le 21 juillet à 20h au Grand Théâtre

Nuit "Ethiopiques" - le 22 juillet à 20h30 au Grand Théâtre

Nuit du Moyen-Orient - le 24 juillet à 20h30 à l'Odéon

Eclat Final Nuit Quebec - le 28 juillet à 19h30 au Grand Théâtre

Le programme Théâtre, Danse et Cirque officiel

Folia, Mourad Merzouki - les 2, 3 et 4 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Acosta Danza, Carlos Acosta - les 7 et 8 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Una oda al tiempo, Maria Pagès - les 18 et 19 juin à 21h30 au Grand Théâtre

Questcequetudeviens ? Aurélien Bory, Stéphany Fuster - le 6 juin à 19h30 et le 7 juin à 20h30 à la Maison de la Danse

El callejon de los pecados, Eduardo Guerrero - le 12 juin à 20h30 et le 13 juin à 19h30 à la Maison de la Danse

Dunas, Maria Pages et Sidi Larbi Cherkaoui - les 15 et 16 juin à 20h30 à la Maison de la Danse

Miguel Poveda - le 26 juin à 21h30 à l'Odéon

Les naufragés, Emmanuel Meirieu - du 5 au 23 juin (relâches les dimanches et lundis) à 21h30 à la Halle Debourg

Theshold (Seuil), Le Patin Libre - les 14, 15, 16, 18 et 19 juin à 20h30 à la Patinoire Charlemagne

Saison de cirque, Cirque Aïtal - les 27, 28, 29, 30 juin et 3, 4, 5, 6 juillet à 20h30 au Domaine de la Lacroix-Laval

Le sacre du printemps, Circa - les 28 et 29 à 21h30 au Grand Théâtre

Le paradox de Georges, Yann Frish - les 6, 7, 9 et 11 juin à 19h (double représentation le 9 juin à 21h30) sur l'Esplanade

Terabak de Kyiv, Stéphane Ricordel & Dakh Daughters - les 12 et 13 juillet à 21h au Grand Théâtre

Jabberwocky, The old trout puppet workshop - le 16 juin à 14h et 19h, les 17 et 19 juin à 19h au Théâtre de la Renaissance

Frankenstein, Jan Christoph Gockel - les 22, 23 et 24 juin à 20h à l'Ensatt

L’ami commun, Charles Dickens, Comp.Marius - les 26, 27, 28, 29 et 30 juin à 18h30 au Lycée Saint-Just

La Chute à la maison, Jeanne Candel, Samuel Achache - les 2, 3, 4, 5, 6 et 7 juillet à 21h30 au Lycée Saint-Just

Don Giovanni, vidéotransmission, Opéra de Lyon - le 7 juillet à 21h30 au Grand Théâtre

Le Chemin de Fortune & Le Legs, Jean-Pierre Vincent - du 25 juin au 6 juillet (relâches le 1er juillet) à 20h et le 28 juin à 14h30 à l'Ensatt

Ça ne se passe jamais comme prévu, Tiago Rodrigues - les 2 et 3 juillet à 20h au Théâtre Kantor, à l'ENS